Карбери: «Продление контракта с Томпсоном хорошо для «Кэпиталз» и для нашей команды»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Очень рад за Томпсона и горжусь им и тем, что он сделал в этом сезоне, и впечатлением, которое он произвел на «Кэпиталз», и тем, как хорошо он играл. Наши вратари Чаки и Логан играют отлично, и они являются важной причиной того, что мы находимся там, где мы находимся в турнирной таблице... Мы бы хотели оставить обоих голкиперов как можно дольше, и теперь, когда Логан продлился, это хорошо для организации и хорошо для нашей команды», — приводит пресс-служба лиги слова Карбери.

27-летний Томпсон подписал шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам.

«Вашингтон» в 49 матчах набрал 71 очко и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.