Карбери: «У Овечкина много заразительной энергии»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина.

Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Вы правы: Овечкин действительно приносит много заразительной энергии, позитива — на выезде, когда вы чувствуете, что не можете собраться с силами, когда чувствуете: «Боже, мои ноги сегодня действительно тяжелые». Он помогает в этом — поднимает вас, вовлекает в борьбу и втягивает в игру, в которой вы, возможно, не показали бы себя с лучшей стороны», — цитирует Washington Post Карбери.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.