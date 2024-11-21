Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:53

Карбери: «У Овечкина много заразительной энергии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина.

Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Вы правы: Овечкин действительно приносит много заразительной энергии, позитива — на выезде, когда вы чувствуете, что не можете собраться с силами, когда чувствуете: «Боже, мои ноги сегодня действительно тяжелые». Он помогает в этом — поднимает вас, вовлекает в борьбу и втягивает в игру, в которой вы, возможно, не показали бы себя с лучшей стороны», — цитирует Washington Post Карбери.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин пропустит минимум 3 матча из-за травмы
«Желаю Овечкину быстрее вернуться на лед и побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне!» Эксклюзив с Дмитрием Орловым
«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко
Тренер «Вашингтона» назвал столкновение Макбэйна с Овечкиным непреднамеренным
Агент Овечкина: «Александр хочет вернуться на лед раньше срока»
Коньков оценил игру Овечкина в НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя