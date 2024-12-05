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Сегодня, 03:43

Карбери — о тренировке Овечкина в амуниции: «Это просто часть программы восстановления»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему в среду на тренировке российский нападающий команды Александр Овечкин появился в полной хоккейной амуниции.

«Да, он катался сегодня утром. Это просто часть программы восстановления. Никаких реальных новостей по срокам возвращения пока нет, просто часть его прогресса. Это своего рода первый шаг — ничего сумасшедшего и интенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он просто продолжает работу над собой. Я думаю, следующим шагом будет пройтись по отдельным вещам, а затем медленно его вернем в игру», — цитирует RMNB Карбери.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

Потенциальные даты возвращения Овечкина варьируются от 17 декабря (матч против «Чикаго») до 31 декабря (игра против «Бостона»).

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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