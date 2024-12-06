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Сегодня, 01:42

Карбери: «Честно говоря, даже не думаю пока о возвращении Овечкина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что пока не думает о возвращении российского нападающего Александра Овечкина после травмы.

«Возвращение Овечкина так далеко, и я, честно говоря, даже не думаю пока об этом и не питаю пустых надежд. Когда он начнет тренироваться с другими игроками, тогда мы начнем планировать. Здорово видеть, как он прогрессирует и делает каждый шаг, я не буду обесценивать это, потому что, очевидно, это означает, что он продолжает становиться лучше. Это, безусловно, позитивный момент. Он просто продолжит, надеюсь, оставаться на верном пути, чтобы вернуться в состав», — цитирует The Hockey News Карбери.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин. Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Спенсер Карбери
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