Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:13

Карбери: «Точно не увидим Овечкина в ближайших трех матчах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как тренировался нападающий Александр Овечкин без ограничений.

«Овечкину разрешили играть контактно, чтобы он мог вернуться к тренировкам с основной группой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому наша цель — возвращение после перерыва. Возможно в первой игре (с «Торонто», 28 декабря)... но мы точно не увидим его в ближайших трех матчах», — приводит слова Карбери на своей странице в соцсети X журналист и инсайдер Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин не играет с 19 ноября, когда получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В сезоне-2024/25 Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. Ему осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.

1
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Главный тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин не сыграет до паузы в НХЛ
Представитель Овечкина сообщил, что хоккеист не примет участия в ближайших матчах «Вашингтона»
Главный тренер «Вашингтона» сообщил, что Овечкин может сыграть до паузы в НХЛ
Овечкин продолжает тренироваться в бесконтактном свитере после травмы
Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед
Карбери — о возвращении Овечкина: «Он уже на финишной прямой»
Сегодня
Вчера
Неделя