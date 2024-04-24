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Сегодня, 06:35

Карбери оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ: «Он выглядит немного не в своей тарелке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал игру российского нападающего команды Александра Овечкина в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (0-2). В двух первых матчах 38-летний хоккеист не набрал ни одного очка.

«Первые две игры он выглядит немного не в своей тарелке. Он старается», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

24 апреля «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (3:4) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 27 апреля.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Спенсер Карбери
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