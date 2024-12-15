Список лучших бомбардиров НХЛ на 15 декабря: Кучеров занимает второе место, Капризов — четвертый

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).

За 26 матчей 31-летний россиянин набрал 46 (14+32) очка и сохранил 2-е место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Лидерство удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 50 (13+37) очков в 32 встречах. На 3-м месте идет еще один нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен с 46 (18+28) очками за 32 игры.

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 15 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 32 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 46 (14+32) очков в 26 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 46 (18+28) очков в 32 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 (20+25) очков в 29 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 (22+23) очков в 30 матчах.