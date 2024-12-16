Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 декабря: Капризов сместил Кучерова со второй строчки

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.

На счету 29-летнего канадца 50 (13+37) очков в 32 встречах. На второй строчке форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который 16 декабря в матче с «Вегасом» (2:3) оформил дубль и набрал 47 (22+25) очков в 30 играх.

Третью строчку делит нападающий «Тампы» Никита Кучеров (14+32) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (18+28): у обоих игроков по 46 очков.

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 32 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 (22+25) очков в 30 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 46 (14+32) очков в 26 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 46 (18+28) очков в 32 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 (22+23) очков в 30 матчах