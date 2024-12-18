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Сегодня, 09:19

Список лучших бомбардиров НХЛ на 18 декабря: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до 3 очков

Даниил Аршавский
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Тамы» Никита Кучеров отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3).

В нынешнем сезоне 31-летний форвард набрал 47 (14+33) очков за 27 встреч и сравнялся с нападающими «Колорадо» Микко Рантаненом (18+29), «Миннесоты» Кириллом Капризовым (22+25) и «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем (23+24).

Отставание Кучерова от лидирующего в бомбардирской гонке форварда «Колорадо» Натана Маккиннона сократилось до 3 очков. Нападающий «Эвеланш» набрал 50 (13+37) очков за 33 матча.

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25 на 18 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 33 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 47 (14+33) очков в 27 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 (22+25) очков в 30 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 31 матче

5. Микко Рантанен («Колорадо») — 47 (18+29) очков в 33 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 (14+30) очка в 28 матчах

7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче

Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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