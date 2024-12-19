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Сегодня, 09:08

Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 декабря: Капризов обошел Кучерова

Даниил Аршавский
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:6).

27-летний форвард набрал 48 (22+26) очков в 31 матче и обошел своего соотечественника Никиту Кучерова в списке самых результативных хоккеистов.

Отставание Капризова от лидирующего в гонке бомбардиров нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона сократилось до 2 очков. На счету форварда «Эвеланш» 50 (13+37) очков в 33 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 33 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (22+26) очков в 31 матче

3. Никита Кучеров («Тампа») — 47 (14+33) очков в 27 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 31 матче

5. Микко Рантанен («Колорадо») — 47 (18+29) очков в 33 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 (14+30) очка в 28 матчах

7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче

Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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