Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 декабря: Капризов обошел Кучерова

Сегодня, 09:08
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:6).
27-летний форвард набрал 48 (22+26) очков в 31 матче и обошел своего соотечественника Никиту Кучерова в списке самых результативных хоккеистов.
Отставание Капризова от лидирующего в гонке бомбардиров нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона сократилось до 2 очков. На счету форварда «Эвеланш» 50 (13+37) очков в 33 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 декабря:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 50 (13+37) очков в 33 матчах
2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (22+26) очков в 31 матче
3. Никита Кучеров («Тампа») — 47 (14+33) очков в 27 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 (23+24) очков в 31 матче
5. Микко Рантанен («Колорадо») — 47 (18+29) очков в 33 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 (14+30) очка в 28 матчах
7. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче