Список лучших бомбардиров НХЛ на 20 декабря: Кучеров обошел Капризова

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:1) сделал две результативные передачи.

Теперь на счету 31-летнего россиянина 49 (14+35) очков в 28 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, отставая от лидирующего Нэйтана Маккинона из «Колорадо» на 2 очка.

Третью строчку 48 очками делят форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (22+26) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+29).

На шестом месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 45 (15+30) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 52 (13+39) очков в 34 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (22+26) очков в 31 матче

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 48 (19+29) очков в 34 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очка в 29 матчах

6. Мартин Нечас («Каролина») — 44 (14+30) очка в 31 матче