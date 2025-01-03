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Сегодня, 10:15

Список лучших бомбардиров НХЛ на 3 января: Маккиннон лидирует с 64 очками

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче с «Баффало» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец набрал 64 (14+50) очков в этом сезоне и является лидером бомбардирской гонки.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил гол в матче с «Ютой» и набрал 56-е (27+29) очко в 37 матчах. Третьим идет нападающий «Эваланш» Микко Рантанен, на его счету также 56 (22+34) очков за 39 игр. 54 (17+37) очка в активе российского нападащего «Тампы» Никиты Кучерова.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 64 (14+50) очка в 39 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 (27+29) очков в 37 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 56 (22+34) очков в 39 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 33 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 52 (22+30) очко в 40 матчах

Кайл Коннор
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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