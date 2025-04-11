Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 апреля: Кучеров остался на первом месте

11 апреля, 09:20
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался на первом месте в списке лучших бомбардиров сезона. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 очка в матче с «Чикаго» (2:5) и сократил отставание от Кучерова до 14 очков.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 апреля:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 116 (34+82) очков в 74 матчах
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 72 матчах
4. Давид Пастрняк («Бостон») — 102 (41+59) очков в 80 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (25+72) очков в 77 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 94 (40+54) очка в 79 матчах
7. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах
8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (26+67) очка в 64 матчах
9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах
10. Джеспер Братт («Нью-Джерси») — 88 (21+67) очков в 78 матчах