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11 апреля, 09:20

Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 апреля: Кучеров остался на первом месте

Сергей Разин
корреспондент
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Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался на первом месте в списке лучших бомбардиров сезона. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 очка в матче с «Чикаго» (2:5) и сократил отставание от Кучерова до 14 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 116 (34+82) очков в 74 матчах

Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 72 матчах

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 102 (41+59) очков в 80 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (25+72) очков в 77 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 94 (40+54) очка в 79 матчах

7. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах

8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (26+67) очка в 64 матчах

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Джеспер Братт («Нью-Джерси») — 88 (21+67) очков в 78 матчах

1
Давид Пастрняк
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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