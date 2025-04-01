Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:3 Б).

29-летний канадец довел количество набранных очков до 110 (30+80) и вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 109 (33+76) результативных баллов.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 апреля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 110 (30+80) очков в 75 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 109 (33+76) очков в 69 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 104 (51+53) очка в 69 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+67) очка в 72 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 91 (23+68) очко в 73 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 90 (38+52) очков в 74 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 86 (35+51) очков в 74 матчах