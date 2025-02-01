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Сегодня, 08:58

Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 февраля: Маккиннон лидирует с отрывом

Руслан Минаев
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал голевой пас в матче с «Сент-Луисом» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард набрал 79-е (19+60) очко и лидирует в гонке бомбардиров этого сезона. В тройке также идут Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 76 очков) и Никита Кучеров («Тампа», 75).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 79 (19+58) очков в 53 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 76 (36+40) очков в 51 матче

3. Никита Кучеров («Тампа») — 75 (23+52) очка в 48 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 51 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 45 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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