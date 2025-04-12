Список лучших бомбардиров НХЛ на 12 апреля: Макдэвид обошел Коннора вошел в топ-5

12 апреля завершился очередной игровой день в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал четыре результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:2). В активе 28-летнего канадца теперь 97 (26+71) очков в 65 матчах. Он делит пятое место в гонке бомбардиров с Митчем Марнером («Торонто»).

Лидерство в гонке бомбардиров продолжают делить россиянин Никита Кучеров из «Тампы» и Нэйтан Маккиннон («Колорадо»). На их счету по 116 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 12 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 116 (34+82) очков в 75 матчах

Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 102 (41+59) очков в 80 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 97 (26+71) очков в 65 матчах

Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (25+72) очков в 77 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 94 (40+54) очка в 79 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 89 (32+57) очков в 78 матчах