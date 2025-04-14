Список лучших бомбардиров НХЛ на 14 апреля: Кучеров лидирует

14 апреля завершился очередной игровой день в НХЛ.

В матче против «Баффало», закончившемся со счетом 7:4, форвард «Тампы» Никита Кучеров забил два гола и сделал одну результативную передачу. Это позволило ему набрать 119 (36+83) очков и выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров. У его ближайшего преследователя Маккиннона 116 (32+84) очков.

Третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» с 106 очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 119 (36+83) очков в 76 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 104 (42+62) очка в 81 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 99 (26+73) очков в 66 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 99 (26+73) очков в 79 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 96 (41+55) очка в 81 матче

8. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 76 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах

10. Брэндон Хейгел («Тампа») — 90 (35+55) очков в 80 матчах