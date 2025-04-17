Список лучших бомбардиров НХЛ на 17 апреля: Кучеров сохраняет лидерство

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остается на первом месте в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 121 очко. На второй строчке Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», на счету которого 116 очков. Замыкает тройку форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 106 очков.

При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» провели заключительные матчи в регулярке.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 апреля:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (37+84) очко в 77 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 116 (32+84) очков в 79 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 106 (43+63) очков в 82 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 100 (27+73) очков в 80 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 100 (26+74) очков в 67 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 97 (41+56) очков в 82 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 94 (28+66) очка в 77 матчах.

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 92 (30+62) очка в 80 матчах