Кучеров вернулся на 1-е место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1). 31-летний россиянин достиг отметки 111 (33+78) очков и вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя Нэйтана Маккиннона из «Колорадо», у которого 110 (30+80) очков. Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 апреля: 1. Никита Кучеров («Тампа») — 111 (33+78) очков в 70 матчах 2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 110 (30+80) очков в 75 матчах 3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (52+53) очков в 69 матчах 4. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 72 матчах 5. Митчелл Марнер («Торонто») — 91 (23+68) очко в 73 матчах 6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах 7. Кайл Коннор («Виннипег») — 90 (38+52) очков в 74 матчах 8. Давид Пастрняк («Бостон») — 88 (37+51) очков в 75 матчах