Список лучших бомбардиров НХЛ на 2 февраля: Кучеров и Драйзайтль приблизились к Маккиннону

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голевым пасом в матче с «Торонто» (3:4).

Российский нападающий с 76 (24+52) очками занимает третье место в гонке бомбардиров, немецкий форвард с 77 (36+41) очками — на второй строчке. Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 79 (19+60) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 февраля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 79 (19+58) очков в 53 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 77 (36+41) очков в 52 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 76 (24+52) очка в 49 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 70 (16+54) очков в 52 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 67 (30+37) очков в 54 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 46 матчах