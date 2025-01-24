Драйзайтль обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:2).

Таким образом, 29-летний немец набрал 74 (35+39) очка и опередил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. Лидирует форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 75 (19+56) очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 75 (19+56) очка в 49 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 74 (35+39) очка в 48 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 70 (22+48) очков в 44 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 67 (15+52) очков в 49 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 49 матчах