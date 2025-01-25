Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

Таким образом, 31-летний россиянин достиг отметки в 73 (35+39) очка и сократил отставание в списке лучших бомбардирах сезона от Нэйтана Маккиннона («Колорадо»), у которого 75 (19+56) очков, и Леона Драйзайтля («Эдмонтон»), у которого 74 (35+39) очка в 48 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 25 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 75 (19+56) очка в 49 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 74 (35+39) очка в 48 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 73 (23+50) очков в 45 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 67 (15+52) очков в 49 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 49 матчах