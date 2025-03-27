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27 марта, 08:38

Список лучших бомбардиров НХЛ на 27 марта: Макиннон удерживает лидерство

Камила Абдурахманова
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в нынешнем сезоне НХЛ, набрав 107 (29+78) очков в 72 матчах.

2-е место со 101 (31+70) очком занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. На 3-й строчке расположился нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 101 (49+52) очко.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 27 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 107 (29+78) очков в 72 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 101 (31+70) очко в 67 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

5. Джек Айкел («Вегас») — 90 (26+64) очков в 70 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 86 (37+49) очков в 72 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 86 (22+64) очка в 70 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 84 (34+50) очка в 72 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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