Список лучших бомбардиров НХЛ на 28 января: Маккиннон удерживает первую строчку

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал две результативные передачи на 6-й и 15-й минутах 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) и укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона-2024/25.

На счету 29-летнего форварда 77 (19+58) очков в 51 встрече. Он опережает идущего вторым Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на 2 очка и на 4 очка — занимающего третье место российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 77 (19+58) очков в 51 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 73 (23+50) очка в 46 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 50 матчах