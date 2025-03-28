Список лучших бомбардиров НХЛ на 28 марта: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трех очков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (8:0).

Теперь на счету 31-летнего россиянина 105 набранных очков в сезоне. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров сезона Нэйтана Маккинона из «Колорадо» до трех очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 108 (29+79) очков в 73 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 105 (32+73) очков в 68 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 90 (26+64) очков в 70 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 89 (22+67) очков в 71 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 86 (37+49) очков в 72 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 85 (35+50) очков в 73 матчах