Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 марта: Кучеров по-прежнему отстает от Маккиннона на три очка

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3).

28-летний американец набрал 91 (26+65) очко в сезоне и вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров.

Кайл Коннор из «Виннипега» отдал две голевые передачи в игре против «Нью-Джерси», теперь на его счету 88 (37+51) результативных баллов. Он по-прежнему располагается на седьмой строчке.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сохраняет вторую позицию, его отставание от лидера гонки бомбардиров Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» составляет три очка.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 108 (29+79) очков в 73 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 105 (32+73) очков в 68 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 91 (26+65) очко в 71 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 89 (22+67) очков в 71 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 88 (37+51) очков в 73 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 85 (35+50) очков в 73 матчах