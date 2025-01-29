Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 января: Кучеров сократил отставание от Драйзайтля

Сегодня, 09:13
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей на 4-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:4).
Таким образом, на счету 31-летнего россиянина теперь 74 (23+51) очка в 47 матчах. Кучеров сократил отставание от форварда Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», занимающего второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, до 1 очка.
Лидерство удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на его счету 78 (18+59) очков в 52 матчах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 74 (23+51) очка в 47 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+38) очков в 51 матче