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Сегодня, 09:13

Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 января: Кучеров сократил отставание от Драйзайтля

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей на 4-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:4).

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина теперь 74 (23+51) очка в 47 матчах. Кучеров сократил отставание от форварда Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», занимающего второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, до 1 очка.

Лидерство удерживает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на его счету 78 (18+59) очков в 52 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 74 (23+51) очка в 47 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 50 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+38) очков в 51 матче

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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