Список лучших бомбардиров НХЛ на 3 апреля: Маккиннон догнал Кучерова

3 апреля, 08:14
3 апреля завершился очередной игровой день НХЛ.
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился одной голевой передачей в матче против «Чикаго» (3:2) ОТ. В активе 29-летнего канадца теперь 111 (30+81) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Маккиннон догнал в гонке бомбардиров Никиту Кучерова и теперь делит с ним лидерство. На счету россиянина 111 (33+78) очков в 70 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 апреля:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 111 (33+78) очков в 70 матчах
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 111 (30+81) очков в 76 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (52+53) очков в 69 матчах
4. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 72 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (24+69) очка в 74 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 90 (38+52) очков в 74 матчах
8. Давид Пастрняк («Бостон») — 88 (37+51) очков в 75 матчах