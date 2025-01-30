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Сегодня, 09:54

Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 января: Маккиннон продолжает лидировать

Даниил Аршавский
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Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 не изменился после игрового дня 30 января.

Лидерство удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 78 (19+59) очков в 52 матчах.

Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 75 (35+40) очками в 50 играх.

На третьей строчке расположился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 74 (23+51) очка в 47 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 74 (23+51) очка в 47 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 51 матче

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 66 (21+45) очков в 44 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+38) очков в 51 матче

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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