Список лучших бомбардиров НХЛ на 31 января: Коннор поднялся на 6-ю строчку

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Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 изменился после игрового дня 31 января. Форвард «Виннипега» Кайл Коннор поднялся на 6-ю строчку.
Лидерство удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 78 (19+59) очков в 52 матчах.
Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 75 (35+40) очками в 50 играх.
На третьей строчке расположился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 75 (23+51) очков в 48 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 78 (19+59) очков в 52 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 75 (35+40) очков в 50 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 75 (23+52) очков в 48 матчах
4. Митчелл Марнер («Торонто») — 68 (15+53) очков в 51 матче
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 67 (21+46) очков в 45 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 66 (30+36) очков в 53 матчах