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4 апреля, 08:30

Список лучших бомбардиров НХЛ на 4 апреля: Маккиннон обогнал Кучерова

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:3).

Теперь на счету 29-летнего канадца 114 очков. Он опередил форварда «Тампы» Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 апреля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 114 (31+82) очков в 77 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 111 (33+78) очков в 71 матче

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 70 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 74 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (24+69) очка в 74 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 91 (38+53) очко в 76 матчах

7. Кэйл Макар («Колорадо») — 90 (30+60) очков в 77 матчах

8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 89 (37+52) очков в 76 матчах

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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