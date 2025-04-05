Список лучших бомбардиров НХЛ на 5 апреля: Маккиннон продолжает лидировать

В НХЛ прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

В списке лучших бомбардиров сезона изменений не произошло. Лидирует форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 114 очков. На второй строчке с 111 очками Никита Кучеров из «Тампы», замыкает тройку лидеров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 106 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 апреля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 114 (31+82) очков в 77 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 111 (33+78) очков в 71 матче

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 70 матчах

4. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 74 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (24+69) очка в 74 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 91 (38+53) очко в 76 матчах

7. Кэйл Макар («Колорадо») — 90 (30+60) очков в 77 матчах

8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 89 (37+52) очков в 76 матчах