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6 апреля, 09:21

Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 апреля: Маккиннон удерживает лидерство

Камила Абдурахманова
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В НХЛ прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидирует форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 115 очков. На второй строчке с 112 очками Никита Кучеров из «Тампы», замыкает тройку лидеров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 106 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 апреля:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 115 (32+83) очков в 78 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 112 (33+79) очков в 72 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 94 (40+54) очков в 77 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 94 (24+70) очка в 75 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 75 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 91 (38+53) очко в 77 матчах

8. Кэйл Макар («Колорадо») — 91 (30+61) очков в 78 матчах

9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

10. Джеспер Братт («Нью-Йорк») — 88 (21+67) очков в 77 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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