Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 апреля: Маккиннон удерживает лидерство

6 апреля, 09:21
В НХЛ прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Лидирует форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 115 очков. На второй строчке с 112 очками Никита Кучеров из «Тампы», замыкает тройку лидеров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 106 очков.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 апреля:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 115 (32+83) очков в 78 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 112 (33+79) очков в 72 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (52+54) очков в 71 матче
4. Давид Пастрняк («Бостон») — 94 (40+54) очков в 77 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 94 (24+70) очка в 75 матчах
6. Джек Айкел («Вегас») — 93 (27+66) очка в 75 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 91 (38+53) очко в 77 матчах
8. Кэйл Макар («Колорадо») — 91 (30+61) очков в 78 матчах
9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах
10. Джеспер Братт («Нью-Йорк») — 88 (21+67) очков в 77 матчах