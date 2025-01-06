Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 января: Кучеров закрепился в пятерке лидеров

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче против «Анахайма» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин с 55 (17+38) очками теперь занимает единоличное пятое место в гонке бомбардиров НХЛ. Ранее он делил пятую позицию с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, в активе которого остается 54 (15+39) результативных балла.

Лидером гонки бомбардиров остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на его счету 65 (14+51) очков. Вторым идет Леон Драйзайтль «Эдмонтон» — 59 (29+30) очков. Тройку лидеров с 57 (23+34) очками замыкает Микко Рантанен («Колорадо»).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 65 (14+51) очков в 40 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 39 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 57 (23+34) очков в 39 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 56 (14+42) очков в 40 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 55 (17+37) очка в 35 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах