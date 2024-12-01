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Сегодня, 09:45

Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 декабря: Капризов единолично вышел на первое место

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Matt Blewett-Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.

27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Капризова теперь 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги. Россиянин сместил с первого места форварда «Каролины» Мартина Нечаса, на счету которого 37 (12+25) очков.

Третье место в гонке бомбардиров с 36 очками делят нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (7+29) и форвард «Вегаса» Джек Айкел (8+28).

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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