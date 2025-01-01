Список лучших бомбардиров НХЛ на 1 января: Макдэвид догнал Кучерова

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец набрал 54-е очко в этом сезоне и догнал в списке бомбардиров форварда «Тампы» Никиту Кучерова — 54. Они делят третье место с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом (54). Второе место занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 очков. Лидирует Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (50 очков), который восстанавливается после травмы верхней части тела, опустился на 8-е место.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 61 (14+47) очко в 38 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 56 (27+29) очков в 37 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 54 (21+33) очка в 38 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 32 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 51 (22+29) очко в 39 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 51 (13+38) очко в 38 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах