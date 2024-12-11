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Сегодня, 10:05

Список лучших бомбардиров НХЛ на 11 декабря: Капризов опустился на четвертое место

Даниил Аршавский
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2024/25.

За 30 матчей 29-летний нападающий набрал 46 (10+36) очков.

На второй строчке расположился форвард «Каролины» Мартин Нечас, набравший 43 (14+29) очка в 28 встречах. Третье место занимает нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен, на счету которого 42 (18+24) очка в 30 играх.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов идет 4-м, набрав 39 (16+23) очков в 24 матчах. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 38 (13+25) очков в 24 встречах и занимает 9-е место.

1
Кирилл Капризов
Микко Рантанен
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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