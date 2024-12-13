Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:13

Список лучших бомбардиров НХЛ на 13 декабря: Кучеров обошел Капризова и занимает второе место

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (1+5) очков в матче с «Калгари» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин в этом сезоне набрал 44 (14+30) очка в 25 играх и поднялся на второе место в бомбардирской гонке. Форвард опередил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова — 43 (18+25) очка в 28 матчах — который теперь занимает третью строчку.

По 43 очка также набрали Микко Рантанен из «Колорадо», на счету которого 18 голов и 25 результативных передач, и Мартин Нечас из «Каролины» — 14 шайб и 29 голевых пасов.

Лидирует в гонке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 47 (11+36) очков в 31 матче.

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 47 (11+36) очков в 31 матче

2. Никита Кучеров («Тампа») — 44 (14+30) очка в 25 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 (18+25) очка в 28 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 43 (18+25) очка в 31 матче

5. Мартин Нечас («Каролина») — 43 (14+29) очка в 28 матчах

8
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Космос от Кучерова: он набрал шесть очков в одном матче! Никита уже второй бомбардир НХЛ
Кучеров признан первой звездой матча «Калгари» — «Тампа»
Кучеров набрал 6 очков и помог «Тампе» разгромить «Калгари»
«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»
Владелец «Миннесоты» назвал приоритетом клуба подписание нового контракта с Капризовым
Сегодня
Вчера
Неделя