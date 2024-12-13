Список лучших бомбардиров НХЛ на 13 декабря: Кучеров обошел Капризова и занимает второе место

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 6 (1+5) очков в матче с «Калгари» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин в этом сезоне набрал 44 (14+30) очка в 25 играх и поднялся на второе место в бомбардирской гонке. Форвард опередил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова — 43 (18+25) очка в 28 матчах — который теперь занимает третью строчку.

По 43 очка также набрали Микко Рантанен из «Колорадо», на счету которого 18 голов и 25 результативных передач, и Мартин Нечас из «Каролины» — 14 шайб и 29 голевых пасов.

Лидирует в гонке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 47 (11+36) очков в 31 матче.

Первая пятерка лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 47 (11+36) очков в 31 матче

2. Никита Кучеров («Тампа») — 44 (14+30) очка в 25 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 (18+25) очка в 28 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 43 (18+25) очка в 31 матче

5. Мартин Нечас («Каролина») — 43 (14+29) очка в 28 матчах