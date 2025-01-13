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Сегодня, 08:04

Список лучших бомбардиров НХЛ на 13 января: Кучеров вошел в топ-3

Даниил Аршавский
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Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон упродолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 13 января.

29-летний канадец набрал 68 (15+53) очков в 44 встречах.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забросивший 2 шайбы и отдавший голевой пас в матче с «Питтсбургом» (5:2), набрал 62 (20+42) очка за 39 игр и поднялся на 3-е место в списке лучших бомбардиров.

На 2-й строчке — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 63 (31+32) в 42 встречах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 13 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 68 (15+53) очков в 44 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 63 (31+32) очка в 42 матче

3. Никита Кучеров («Тампа») — 62 (20+42) очка в 39 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 60 (25+35) очков в 44 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 59 (14+45) очков в 44 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (16+42) очков в 39 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 55 (23+32) очков в 44 матчах

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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