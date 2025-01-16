Список лучших бомбардиров НХЛ на 16 января: Кучеров удерживает место в топ-3

Сегодня, 08:23
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон остается лидером списка лучших бомбардиров НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 16 января.
29-летний канадец набрал 70 (15+55) очков в 45 встречах.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал результативный пас в матче с «Бостоном» (2:6), набрал 63 (20+43) очка за 40 игр и удерживает 3-е место в списке лучших бомбардиров.
На 2-й строчке расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 64 (31+33) очками в 43 встречах.
Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 января:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 70 (15+55) очков в 45 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 64 (31+33) очка в 43 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 63 (20+43) очка в 40 матчах
4. Микко Рантанен («Колорадо») — 61 (25+36) очко в 45 матчах
5. Митчелл Марнер («Торонто») — 60 (14+46) очков в 45 матчах
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 59 (17+42) очков в 40 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 59 (26+33) очков в 45 матчах