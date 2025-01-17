Список лучших бомбардиров НХЛ на 17 января: Кучеров остается в топ-3

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 31-летнего форварда теперь 65 (20+45) очков в 41 матче НХЛ текущего сезона. Он сохраняет место в топ-3 гонки бомбардиров.

Кучерова опережают только Нэйтан Маккинон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). На их счету 72 (17+55) и 67 (31+36) очков соответственно.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 72 (17+55) очка в 46 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 67 (31+36) очков в 45 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 65 (20+45) очков в 41 матче

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 64 (20+44) очка в 42 матчах

5. Микко Рантанен («Колорадо») — 62 (25+37) очка в 46 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 62 (14+48) очка в 46 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 60 (26+34) очков в 46 матчах

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 55 (18+37) очков в 47 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 54 (11+43) очка в 43 матчах