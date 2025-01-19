Список лучших бомбардиров НХЛ на 19 января: Кучеров закрепился в топ-3

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче против «Детройта» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 31-летнего форварда теперь 68 (21+47) очков в 42 матчах НХЛ текущего сезона. Он сохраняет место в топ-3 гонки бомбардиров.

Кучерова опережают только Нэйтан Маккинон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). На их счету 73 (17+56) и 69 (33+36) очков соответственно.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 73 (17+56) очка в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 69 (33+36) очков в 46 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 68 (21+47) очков в 42 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очка в 43 матчах

5. Митчелл Марнер («Торонто») — 64 (14+50) очка в 47 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 63 (25+38) очка в 47 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 60 (26+34) очков в 47 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 56 (11+45) очка в 45 матчах

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 55 (18+37) очков в 48 матчах