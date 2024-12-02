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Сегодня, 07:20

Список лучших бомбардиров НХЛ на 2 декабря: Капризов продолжает занимать первое место

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.

1 декабря 27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги.

На втором месте форвард «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого 37 (12+25) очков.

Третье место в гонке бомбардиров с 36 очками делят нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (7+29) и форвард «Вегаса» Джек Айкел (8+28).

Пятое место с 34 очками делят форвард «Тампы» Никита Кучеров (12+22) и нападающий «Вашингтона» Дилан Строум (8+26).

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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