Список лучших бомбардиров НХЛ на 2 декабря: Капризов продолжает занимать первое место

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.

1 декабря 27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги.

На втором месте форвард «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого 37 (12+25) очков.

Третье место в гонке бомбардиров с 36 очками делят нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (7+29) и форвард «Вегаса» Джек Айкел (8+28).

Пятое место с 34 очками делят форвард «Тампы» Никита Кучеров (12+22) и нападающий «Вашингтона» Дилан Строум (8+26).