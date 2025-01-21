Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5), который прошел 21 января.

31-летний россиянин набрал 69-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 21 шайба и 48 голевых пасов в 43 матчах.

Кучеров поднялся на второе место в гонке бомбардиров. В этом списке по-прежнему лидирует Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 74 (18+56) очка в 48 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 69 (21+48) очков в 43 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 69 (33+36) очков в 46 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 67 (15+52) очков в 48 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 63 (25+38) очка в 48 матчах

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 10 человек
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Трамп заявил о цели заставить страны НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Скотти Боумэн предположил, что Капризов продолжит карьеру в «Миннесоте»
«Круто». Кучеров: 600 передач в НХЛ и одно слово о достижении
Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач за карьеру в НХЛ: «Круто»
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы» с 600 результативными передачами в НХЛ
Кучеров снова творит чудеса! Гол-красавец, 600 передач в НХЛ и продолжение гонки за Маккинноном
Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Детройтом», Василевский — второй
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя