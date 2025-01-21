Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5), который прошел 21 января.

31-летний россиянин набрал 69-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 21 шайба и 48 голевых пасов в 43 матчах.

Кучеров поднялся на второе место в гонке бомбардиров. В этом списке по-прежнему лидирует Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 74 (18+56) очка в 48 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 69 (21+48) очков в 43 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 69 (33+36) очков в 46 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 67 (15+52) очков в 48 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 65 (20+45) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 63 (25+38) очка в 48 матчах