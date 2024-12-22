Список лучших бомбардиров НХЛ на 22 декабря: Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона до четырех очков

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2). Таким образом, 29-летний немец набрал 51 (24+27) очко в 33 матчах и сократил отставание от лидера списка, форварда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 55 (14+41) очков в 35 матчах. На третьей строчке расположился форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 50 (19+31) очками. Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 (24+27) очков в 33 матчах 3. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах 4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах 4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 33 матчах 6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 30 матчах 7. Митч Марнер («Торонто») — 45 (10+35) очков в 34 матчах