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Сегодня, 09:35

Список лучших бомбардиров НХЛ на 22 декабря: Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона до четырех очков

Даниил Аршавский
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2).

Таким образом, 29-летний немец набрал 51 (24+27) очко в 33 матчах и сократил отставание от лидера списка, форварда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 55 (14+41) очков в 35 матчах.

На третьей строчке расположился форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 50 (19+31) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 декабря

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 55 (13+41) очков в 35 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 (24+27) очков в 33 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 50 (19+31) очков в 35 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 28 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 33 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 (15+30) очков в 30 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 45 (10+35) очков в 34 матчах

Леон Драйзайтль
Митч Марнер
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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