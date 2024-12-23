Список лучших бомбардиров НХЛ на 23 декабря: Маккиннон упрочил лидерство

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2) сделал две результативные передачи.

Теперь на счету 29-летнего канадца 57 (14+43) очков в 36 матчах сезона. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. На втором месте с 52 очками нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (24+28) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (19+33).

Четвертое место с 49 очками делят форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 22 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 57 (14+43) очков в 36 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 (24+28) очков в 34 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 52 (19+33) очков в 36 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 49 (14+35) очков в 29 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (22+27) очков в 33 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 (15+34) очков в 31 матче

7. Митч Марнер («Торонто») — 45 (10+35) очков в 34 матчах