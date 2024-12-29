Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 декабря: Кучеров сравнялся с Рантаненом и Драйзайтлем

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:2). Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 53 (16+37) очка. Он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров лиги, деля его с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Лидирует с 60 (14+46) очками форвард «Колорадо» Нейтан Маккиннон. Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 декабря: 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 60 (14+46) очков в 37 матчах 2. Микко Рантанен («Колорадо») — 53 (20+33) очка в 37 матчах 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 53 (24+29) очка в 35 матчах 2. Никита Кучеров («Тампа») — 53 (16+37) очков в 31 матче 5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах 5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 50 (15+35) очков в 32 матчах 5. Митч Марнер («Торонто») — 50 (13+37) очков в 37 матчах