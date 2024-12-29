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Сегодня, 07:30

Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 декабря: Кучеров сравнялся с Рантаненом и Драйзайтлем

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:2).

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 53 (16+37) очка. Он занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров лиги, деля его с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Лидирует с 60 (14+46) очками форвард «Колорадо» Нейтан Маккиннон.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 60 (14+46) очков в 37 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 53 (20+33) очка в 37 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 53 (24+29) очка в 35 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 53 (16+37) очков в 31 матче

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 50 (15+35) очков в 32 матчах

5. Митч Марнер («Торонто») — 50 (13+37) очков в 37 матчах

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
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