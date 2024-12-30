Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:40

Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 декабря: Кучеров и Драйзайтль обошли Рантанена

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил свою 17 шайбу в сезоне на 39-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 54 (17+37) очка. Он занимает 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги, уступая одно очко форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю, набравшему 55 (26+29) очков в 36 матчах, и 6 очков — нападающему «Колорадо» Нэйтану Маккиннону, на счету которого 60 очков в 37 играх.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 60 (14+46) очков в 37 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 (26+29) очков в 36 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 32 матчах

4. Микко Рантанен («Колорадо») — 53 (20+33) очка в 37 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 52 (15+37) очков в 33 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

7. Митч Марнер («Торонто») — 50 (13+37) очков в 37 матчах

Хоккей
НХЛ
Читайте также
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Байден объявил 9 января днем траура из-за смерти экс-президента Картера
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
НХЛ, результаты и видео голов 29 и 30 декабря: «Детройт» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» победил «Айлендерс» и другие матчи
Кучеров и Василевский разнесли «Рейнджерс». Шестеркина поменяли во втором периоде
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Список лучших снайперов НХЛ на 29 декабря: Капризов опустился на третье место
Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 декабря: Кучеров сравнялся с Рантаненом и Драйзайтлем
Тренер «Миннесоты» Хайнс: «Ждем возвращения Капризова со дня на день»
Сегодня
Вчера
Неделя