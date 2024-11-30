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Сегодня, 08:19

Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 ноября: Капризов остался на втором месте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остается на втором месте в гонке бомбардиров НХЛ.

30 ноября 27-летний Капризов отметился результативной передачей в матче «Миннесоты» с «Чикаго» (3:2). В активе россиянина теперь 36 (14+22) очков в 22 играх.

Капризова опережает только форвард «Каролины» Мартин Нечас — 37 (12+25 очков). Чех не набрал результативных баллов в матче с «Флоридой» (3:6). Также россиянина в гонке бомбардиров с 36 очками догнал нападающий «Вегаса» Джек Айкел (8+28), отличившийся двумя голевыми передачами в игре с «Виннипегом» (4:3).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров с 34 (12+22) очками делит пятое место в списке лучших бомбардиров с форвардом «Вашингтона» Диланом Строумом (8+26). Четвертым идет Нэйтан Маккинон из «Колорадо» — 35 (7+28) очков.

Джек Айкел
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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