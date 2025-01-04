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Сегодня, 10:25

Список лучших бомбардиров НХЛ на 4 января: Драйзайтль закрепился на втором месте

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом в мачте против «Анахайма» (3:2) и закрепился на втором месте бомбардирской гонки с 57 (28+29) очками.

Лидером списка по-прежнему является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 64 (14+50) очка в 39 матчах.

На третьем месте располагается еще один форврард «Эваланш» финн Микко Рантанен с 56 (22+34) очками.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 64 (14+50) очка в 39 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 57 (28+29) очков в 37 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 56 (22+34) очков в 39 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 33 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 52 (22+30) очко в 40 матчах

Кайл Коннор
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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